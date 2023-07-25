أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط موقع تنسيق الجامعات 2023 لاستقبال رغبات أداء اختبارات القدرات، والتيسير على الطلاب وتعزيز جهود التحول الرقمي الذي تقوم به جميع أجهزة الدولة في جميع المجالات والخدمات.

ويمكن للطلاب أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg

97 ألف طالبا يسجلون رغباتهم لأداء اختبارات القدرات

وأوضحت الوزارة تقرير صادر عنها أن عدد المُتقدمين من طلاب الثانوية العامة المصرية لأداء اختبارات القدرات، على موقع تنسيق الجامعات 2023، وصل حتى الآن إلى 97 ألف طالب وطالبة.

استمرار استقبال رغبات أداء اختبارات القدرات حتى 3 أغسطس

وأشارت الوزارة إلى أن موقع تنسيق الجامعات 2023 مُستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم الخميس 3 أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن الموقع مُتاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة.

وحددت وزارة التعليم العالي الكليات التي يشترط القبول بها أداء اختبارات القدرات، والتي تتمثل فيما يلي:

- كليات الفنون الجميلة «فنون، عمارة».

- كليات الفنون التطبيقية بجامعات «حلوان - دمياط - بنها - بني سويف».

- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

- كليات التربية الرياضية.

- كليات التربية النوعية شعبتا «التربية الفنية والتربية الموسيقية».

- شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.

- شعبتا التربية الفنية بكليتي «التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس».

- كلية التربية بالإسماعيلية «شعبة التربية الموسيقية» جامعة قناة السويس.