تنسيق الجامعات 2023.. اعرف عدد الأيام المتبقية على انتهاء اختبارات القدرات
كتب:
أحمد أبوضيف
05:20 ص | الإثنين 31 يوليو 2023
تنسيق الجامعات 2022
أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، أن اختبارات القدرات 2023 تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات.
وأوضح أن هناك 4 أيام متبقية على انتهاء اختبارات القدرات 2023 بدءاً من اليوم الاثنين، لافتًا إلى أن مساء الخميس آخر موعد لتسجيل أداء الاختبارات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.
تنسيق الجامعات 2023.. 4 أيام متبقية على انتهاء اختبارات القدرات
وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز المعلومات عن الكليات التي يشترط لها اختبارات القدرات 2023 وذلك في إطار أعمال تنسيق الجامعات 2023.
* كليات الفنون الجميلة «فنون - عمارة».
* كليات الفنون التطبيقية بجامعات «حلوان - دمياط - بنها - بني سويف».
* كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.
* كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.
* كلية التربية الفنية جامعة المنيا.
* كليات التربية الرياضية.
* كليات التربية النوعية شعبتا «التربية الفنية والتربية الموسيقية».
* شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.
* شعبتا التربية الفنية بكليتي «التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس».
* كلية التربية بالإسماعيلية «شعبة التربية الموسيقية» جامعة قناة السويس.