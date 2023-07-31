أمين تحالف الأحزاب: الثانوية العامة بداية الحياة العلمية والعملية وليست نهايتها

قال المحاسب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ إن الثانوية العامة تعد أولى خطوات سلم الحياة العلمية والعملية وليست نهايتها، كما يظن البعض من أبنائنا الطلاب.

الثانوية العامة أولى خطوات الحياة العلمية

وأوضح في تصريحاته لـ«الوطن»، قائلا:«الثانوية العامة أولى خطوات الحياة العلمية التي يمر بها الإنسان ليست نهايتها، كما يعتقد البعض من أبنائنا الطلاب بذات المرحلة والنجاح الحقيقي هو نجاح الفرد بتخصصه وتفوقه في طبيعة عمله أي كان».

وتطرق أمين عام تحالف الأحزاب المصرية للحديث عن ذكرياته يالثنوية العامة، قائلا: «كنت أنتمي لمدرسة المعادي الثانوية، ومن الطلاب المحبة للحسابات فكانت رغبتي منذ البداية المرحلة الثانوية أن أدخل كلية التجارة وشاء القدر والتحقت بجامعة عين شمس».

وتابع: «أيام الثانوية العامة في الماضي لم تختلف كثيرا عن الحاضر حيث كانت جميع الأسر تصيبها حالة من الإضراب والقلق يوم إعلان النتيجة، وأتذكر أن يوم إعلان نتيجتي بالثانوية انتابت الأسرة فرحة كبيرة وغامرة بعد نجاحي».