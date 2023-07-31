احسب مجموعك بالدرجات.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

بعد دقائق تتيح «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2023 لجميع الطلاب بالشعب العلمية والأدبية، إذ اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023 مساء أمس بنسبة نجاح 78.8%.

احسب درجاتك بعد الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

ويستطيع الطالب أن يحسب مجموعه بالدرجات بعد الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس بالدخول على الموقع الإلكتروني لـ«الوطن» من هنــا، وذلك بعد دقائق قليلة.

احسب مجموعك بالدرجات بعد الحصول مباشرة على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، إذ تتوزع درجات الشعبة علمي علوم ومجموعها الكلي 410 درجات على النحو التالي:

- اللغة العربية ومجموعها 80 درجة والنجاح فيها بالحصول على 40 درجة.

- اللغة الأجنبية الأولى ومجموعها 50 درجة والنجاح فيها بالحصول على 25 درجة.

- اللغة الأجنبية الثانية ومجموعها 40 درجة والنجاح فيها بالحصول على 20 درجة.

- اللغة العربية ومجموعها 80 درجة والنجاح فيها بالحصول على 40 درجة.

- اللغة الأجنبية الأولى ومجموعها 50 درجة والنجاح فيها بالحصول على 25 درجة.

- اللغة الأجنبية الثانية ومجموعها 40 درجة والنجاح فيها بالحصول على 20 درجة.

- الكيمياء ومجموعها من 60 درجة والنجاح فيها بالحصول على 30 درجة.

- الفيزياء ومجموعها من 60 درجة والنجاح فيها بالحصول على 30 درجة.

- الجيولوجيا والعلوم البيئية ومجموعها من 60 درجة والنجاح فيها بالحصول على 30 درجة.

- الأحياء ومجموعها من 60 درجة والنجاح بالحصول على 30 درجة.

احسب مجموعك بالدرجات.. شعبة علمي رياضة

أما شعبة علمي رياضة ومجموعها الكلي 410 درجات، كما يلي:

- اللغة العربية ومجموعها 80 درجة والنجاح فيها بالحصول على 40 درجة.

- اللغة الأجنبية الأولى ومجموعها 50 درجة والنجاح فيها بالحصول على 25 درجة.

- اللغة الأجنبية الثانية ومجموعها 40 درجة والنجاح فيها بالحصول على 20 درجة.

- الكيمياء ومجموعها من 60 درجة والنجاح فيها بالحصول على 30 درجة.

- الفيزياء ومجموعها من 60 درجة والنجاح فيها بالحصول على 30 درجة.

- الجبر والهندسة الفراغية ومجموعها من 30 درجة والنجاح فيها من 15 درجة.

- التفاضل والتكامل ومجموعها من 30 درجة والنجاح فيها من 15 درجة.

- إستاتيكا ومجموعها من 30 درجة والنجاح فيها من 15 درجة.

- ديناميكا ومجموعها من 30 درجة والنجاح فيها من 15 درجة.

مجموعك بالدرجات.. نتيجة الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية

والشعبة الأدبية ومجموعها الكلي 410 درجات، كما يلي:

- اللغة العربية ومجموعها 80 درجة والنجاح فيها بالحصول على 40 درجة.

- اللغة الأجنبية الأولى ومجموعها 50 درجة والنجاح فيها بالحصول على 25 درجة.

- اللغة الأجنبية الثانية ومجموعها 40 درجة والنجاح فيها بالحصول على 20 درجة.

- التاريخ ومجموعه من 60 درجة والنجاح فيه من 30 درجة.

- الجغرافيا ومجموعها من 60 درجة والنجاح فيها من 30 درجة.

- الفلسفة والمنطق ومجموعها من 60 درجة والنجاح فيها من 30 درجة.

- علم النفس والاجتماع ومجموعها من 60 درجة والنجاح فيها من 30 درجة.

ويمكن للطالب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، بالدخول على الرابط التالي: https://emis.gov.eg/.