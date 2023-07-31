سؤال برلماني بشأن خطة الحكومة لمواجهة الكيانات التعليمية الوهمية

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي، بشأن خطة الحكومة لمواجهة الكليات والمعاهد الوهمية التي تستقطب طلاب الثانوية العامة الحاصلين على مجاميع لا تؤهلهم لدخول الجامعات الحكومية.

وقال النائب محمد زين الدين، في بيان، اليوم الاثنين، إنه بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة وغيرها من الشهادات الثانوية، يظهر عدد من الإعلانات عن كليات ومعاهد وأكاديميات تعليمية، بقبول دفعات جديدة من الطلاب الجدد، مع وجود تسهيلات في مستوى ومعدل الدرجات وقيمة المصروفات وغيرها بهدف جذب أكبر عدد ممكن منها.

معاهد تعليمية تعمل بدون ترخيص

وأشار النائب، إلى أن أغلب تلك الإعلانات تكون عن كيانات وهمية سواء كانت كليات ومعاهد أو أكاديميات، وبعضها يعمل بدون ترخيص رسمي، وغير معتمدة، مما يهدد مستقبل الطلاب، حيث يتم اكتشاف ذلك أثناء الحصول على شهادات التخرج.

وأكد عضو مجلس النواب، أن وزارة التعليم العالي تقوم بدور ملحوظ في هذا الشأن من خلال محاربة الكيانات الوهمية والإعلان عن أسمائها بغرض توعية المواطنين، فضلا عن القيام أيضا بالإعلان عن كافة المعاهد والكليات المعتمدة، إلا أن الأمر يحتاج لمزيد من الرقابة والمتابعة.

إجراءات عقابية لمواجهة الكيانات الوهمية

وطالب «زين الدين» بكشف خطة الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي عن خطة استكمال مواجهة تلك الكيانات حفاظا على مستقبل الطلاب، مشددا على ضرورة تعقب ومحاسبة المسئولين عن تلك الكيانات، لاسيما وأنها خطر يهدد مستقبل كثير من الطلبة الراغبين فى استكمال تعليمهم.

يشار إلى أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن منذ ساعات عن اوائل الثانوية العامة 2023، ومن المتوقع إعلان موعد تقديم التظلمات لطلاب الثانوية العامة.