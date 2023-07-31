فيلم «مطرح مطروح» يتراجع ويحتل المركز الخامس.. إيراداته 123 ألف جنيه أمس

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حجم الإيرادات التي حققها فيلم مطرح مطروح، في دور العرض، أمس الأحد، وموقفه من المنافسة في شباك التذاكر، لاسيما وأنَّه يشهد عودة للمخرج وائل إحسان.

وأوضح الموزع محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، أنّ فيلم مطرح مطروح، حقق 123 ألف جنيه إيرادات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليحتل المركز الخامس والأخير في شباك التذاكر.

أبطال فيلم مطرح مطروح

فيلم مطرح مطروح، من بطولة محمود حميدة، وشيماء سيف التي تجمع بينهما وبين حميدة «كيميا» خاصة في التعاون بينهما، بالإضافة إلى الفنان كريم عفيفي، وليلى أحمد زاهر وسامي مغاوري ومحمد السعدني، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد عز ولبيب عزت وإخراج وائل إحسان.

يذكر أنّ دور العرض، تستقبل فيلم ع الزيرو، بطولة محمد رمضان، ليفتتح مبكرًا موسم أفلام صيف 2023، إذ احتفل مع جمهوره، بالعرض الخاص، أمس الأحد، في أحد المولات بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور جماهيري ضخم.