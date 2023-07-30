«مطرح مطروح» يحتل المرتبة الأخيرة بدور العرض.. حقق 131 ألف جنيه في يوم

احتل فيلم مطرح مطروح بطولة الفنان محمود حميدة، المرتبة الأخيرة بين الأفلام المنافسة بدور العرض، إذ انضم إلى منافسة موسم الصيف مؤخرًا.

إيرادات فيلم مطرح مطروح أمس بدور العرض

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أن فيلم مطرح مطروح احتل المرتبة الأخيرة وحقق أمس 131 ألف جنيه فقط، ومن المتوقع أن تقل تلك الإيرادات في ظل دخول أفلام جديدة للمنافسة.

وتنتظر دور العرض عددا من الأفلام المنافسة منها فيلم «ع الزيرو» بطولة الفنان محمد رمضان، وفيلم «مرعي البريمو» بطولة الفنان محمد هنيدي، ومن المقرر طرح الفيلمين خلال شهر أغسطس الجاري.

أبطال فيلم مطرح مطروح

يجمع فيلم مطرح مطروح عدد من الأبطال منهم محمود حميدة، وشيماء سيف التي تجمع بينهما وبين حميدة «كيميا» خاصة في التعاون بينهما، بالإضافة إلى الفنان كريم عفيفي، وليلى أحمد زاهر وسامى مغاوري ومحمد السعدني، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد عز ولبيب عزت وإخراج وائل إحسان.