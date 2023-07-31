مستشفى الأمراض الجلدية بكفر الشيخ: الكشف على 6 آلاف مريض في أسبوع

صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أنّ مستشفى الأمراض الجلدية وقع خلال الأسبوع الماضي الكشف الطبي على 6 آلاف و399 مواطناً، كما وقع الكشف الاقتصادي على عدد 240 مريضًا.

صرف 8 قرارات علاج على نفقة الدولة

وأوضحت «محمود»، أنّ صيدلية المستشفى قامت بتوفير بعض الأدوية الهامة مثل دواء «الديكالديرم» الذي يُستخدم لعلاج أمراض «الصدفية والبهاق» وذلك لكونه آمن وفعال، كما قامت صيدلية نفقة الدولة بصرف 8 قرارات علاج على نفقة الدولة خلال الأسبوع الماضي، وقامت صيدلية المعمل بعمل تركيبات لعلاج عدة أمراض مثل «الأمراض الفطرية، والصدفية، والبهاق»،.كما قدم قسم الأشعة بالمستشفى الخدمات لـ111 حالة بعمل جلسات بجهاز «الناروباند» وهو جهاز الأشعة فوق البنفسجية الذي يُستخدم في علاج أمراض «الصدفية، والبهاق».

صرف علاج شهري لعدد 23 مريض جذام

وأضافت «محمود»، أنّ قسم التحاليل بالمستشفى قام بعمل 63 تحليل تنوع بين «بول، وبراز، وهيموجلوبين»، وقام القسم الداخلي بالمستشفى بمتابعة 4 حالات جميعها من حالات دخول اليوم الواحد، لافتةً أنّه تم صرف علاج شهري لعدد 23 مريض متردد للجذام، وتم الغيار على 4 حالات، بجانب صرف إعانات شهرية ثابتة لمرضى الجذام أثناء العلاج.

مستشفى الأمراض الجلدية بكفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ مستشفى الأمراض الجلدية بكفر الشيخ يقع ما بين مستشفى الحميات والصدر بعاصمة المحافظة، ويُقدم استشاراته ضمن مستشفيات كفر الشيخ الحكومية في مجال الجلدية، كما يُمكن الاتصال به على رقم 047/3234770.