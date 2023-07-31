قبل التنسيق.. تعرف على توزيع درجات الثانوية الأزهرية علمي 2023

يسعى العديد من طلاب الأزهر لمعرفة توزيع درجات الثانوية الأزهرية علمي 2023، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد إعلان تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، طريقة حساب المجموع في الثانوية الأزهرية، والدرجات الكلية لكل مادة من مواد الشعبة الأدبية.

توزيع درجات الثانوية الأزهرية علمي 2023

ويدرس طلاب الأزهر في الشعبة العلمية، مواد دينية متعلقة بالفقه والحديث وغيره، وكذلك مواد عليمة، ويتمّ توزيع درجات الثانوية الأزهرية علمي 2023 بالتوازي على تلك المواد.

ويكون توزيع درجات الثانوية الأزهرية علمي 2023 للمواد المتعلقة بالدين والفقه على النحو التالي:

مادة القرآن الكريم، يحصل الطالب فيها على 30 درجة للتحريري بالإضافة إلى 10 درجات شفوي بالتالي يكون مجموع درجاتها 40 درجة، وهناك 3 مواد يصل إجمالي درجاتها إلى 40 درجة، وهي: الفقه 40 درجة، والتفسير 40 درجة، ومادة التوحيد 40 درجة، أما عن مادة الحديث يحصل الطالب على 40 درجة في التحريري و10 درجات للشفوي أي إجمالي 50 درجة، وبذلك يكون توزيع درجات الثانوية الأزهرية علمي 2023 للمواد الدينية 210 درجات.

توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2023

أما عن توزيع درجات الثانوية الأزهرية علمي 2023 للمواد العربية، فإجمالي درجاتها وصل لـ160 درجة، جاء توزيعها على النحو التالي:

- الصرف 40 درجة.

- البلاغة 40 درجة.

- النحو 40 درجة .

- الأدب والنصوص والمطالعة 40 درجة.

أما توزيع درجات الثانوية الأزهرية علمي 2023 للمواد العلمية والثقافية، فجاء على النحو التالي:

- الرياضيات التطبيقية: (الاستاتيكا 15 درجة + الديناميكا 15 درجة = 30 درجة).

- اللغة الأجنبية 40 درجة.

- الكيمياء 60 درجة.

- الجبر والهندسة الفراغية 15 درجة + التفاضل والتكامل 15 درجة = 30 درجة.

- الأحياء 60 درجة.

- الفيزياء 60 درجة.