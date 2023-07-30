تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة السويس

تفتح منطقة السويس الأزهرية أبوابها لاستقبال تقديم تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 إلكترونيًا، بعدما تمّ تحديد رسوم كل مادة وطريقة التقديم، وتسعى المنطقة إلى فتح الباب أمام الطلاب؛ حتى يحصل كل طالب على حقه وتحقيقا للعدالة.

تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بمنطقة السويس

وأوضح مصدر مسؤول بالإدارة المركزية في منطقة السويس الأزهرية، بأنّ الطلبة والطالبات العازمين على تقديم تظلمات نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022 - 2023، ويمكنهم التقدم على بوابة الأزهر، إلكترونيًا ثم يتجه إلى منطقة السويس الأزهرية؛ لدفع المصروفات اللازمة لتقديم الطعن في نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.

تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

كانت الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، أعلنت أسماء الطلبة والطالبات الأوائل، في الشهادة الثانوية الأزهرية، والتي تفوق فيها الطالبات بنسبة 8 طالبات إلى طالبين، وأعلنت نتيجة االشهادة الثانوية الأزهرية، ويلي ذلك فتح باب الطعون وفق المعمول به، خلال السنوات الماضية.

ويتم البدء في تقديم تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بمنطقة السويس الأزهرية، بعد تحديد موعد تقديم الطعون على موقع الأزهر.

طريقة تقديم تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بمنطقة السويس

وأشار المصدر إلى أنّ طريقة التقديم للتظلمات تتم عن طريق بوابة الأزهر من هنا ثم يتم المتابعة مع المنطقة الأزهرية؛ لدفع الرسوم والمقررة، وتظهر النتيجة خلال 15 يومًا من تاريخ التقديم، وتحديد المواد التي يتم الطعن عليها.