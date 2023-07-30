أعلنت المنطقة الأزهرية بمحافظة جنوب سيناء بدء تلقي تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة جنوب سيناء الأزهرية، اليوم ولمدة شهر، لطلاب الثانوية الأزهرية الراغبين بالتظلم بنتيجة مادة أو بعض مواد الشهادة الثانوية، عقب ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية.

تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة جنوب سيناء الأزهرية

وحددت منطقة جنوب سيناء الأزهرية عدة أوراق من الطالب للبدء بتظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة جنوب سيناء الأزهرية منها:

- بيان من الطالب أو ولى أمره أو صاحب الولاية التعليمية مبين به المواد التي يطعن على نتيجتها.

- رقم جلوس الطالب.

- إيصال سداد رسوم التظلم ببطاقة الدفع الإلكتروني.

- صورة البطاقة الشخصية للطالب ولولي أمره.

رسوم تظلمات الثانوية الأزهرية

وكشفت منطقة جنوب سيناء الأزهرية عن الرسوم المستحقة لتظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة جنوب سيناء الأزهرية لهذا العام بـ100 جنيه للمادة الواحدة تسترد مرة أخرى فى حالة إضافة أي درجات للطالب.

خطوات التظلم بالثانوية الأزهرية

وأوضحت منطقة جنوب سيناء الأزهرية أن خطوات تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة جنوب سيناء الأزهرية كالتالي:

- التسجيل عبر الموقع الإلكترونى للأزهر الشريف من هنا واختيار تظلمات الثانوية الأزهرية.

- سداد رسوم التظلم.

- تقديم طلب للتظلم موضح به اسم المادة وبيانات الطالب كاملة.

- الحضور إلى المنطقة بداية من 8 صباحا حتى 12 ظهرا باليوم المحدد للتظلم.

- مراجعة الورقة الامتحانية مع الطالب.

- ظهور نتيجة التظلم على بوابة الأزهر الشريف عقب تقديم التظلم بـ15 يوما.