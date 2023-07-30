تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في دمياط.. تستمر لمدة شهر

انطلقت أعمال تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة دمياط الأزهرية، اليوم الأحد، وذلك طبقا لما أعلنه الدكتور وسام متولي، وكيل الأزهر الشريف بمنطقة دمياط الأزهرية، بفتح باب التظلمات رسميا ابتداء من اليوم ولمدة شهر.

تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بدمياط

ويمكن للطلاب تسجيل تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة دمياط الأزهرية، برسوم 100 جنيه لكل مادة، وفق ما أكده الدكتور وسام متولي، وكيل الأزهر الشريف، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.

رابط تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة دمياط الأزهرية

وأوضح، في بيان صحفي، أن نتيجة تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة دمياط الأزهرية وباقي المحافظات، ستظهر خلال 15 يوما على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية من هـنــا.

خطوات عمل تظلمات الثانوية الأزهرية 2023

ويتساءل الكثير عن خطوات عمل تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة دمياط الأزهرية، لذا تستعرض «الوطن» الخطوات بطريقة بسيطة وسهلة كالتالي:

1- فتح موقع الأزهر الشريف.

2- اختيار تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية.

3- إضافة رقم الجلوس والبيانات المطلوبة من الطالب.

4- البدء في عمل التظلم في المادة التي يحددها الطالب.