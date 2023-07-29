تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة سوهاج الأزهرية، تشغل الآلاف من الطلاب والطالبات في شتى أنحاء محافظة سوهاج من مركز طما شمالا إلى مركز البلينا جنوبا.

تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة سوهاج الأزهرية، تنشرها الوطن في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر.

تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية في سوهاج

وعن تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الازهرية 2023 في منطقة سوهاج الأزهرية عبر بوابة الأزهر، فيمكن للطلاب الراغبين في التظلم على النتيجة، أن يتقدموا بالتظلم مقابل دفع 100 جنيه رسوم التظلم، بداية من يوم الأحد المقبل، 30 من شهر يوليو، وستظهر نتيجة الطعون عبر بوابة الأزهر بعد 15 يوما، وفق ما أعلنها وكيل الأزهر.

رابط وخطوات التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية

وعن تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الازهرية 2023 في منطقة سوهاج الأزهرية عبر بوابة الأزهر، غدا الأحد، ويُسجل من خلالها الطالب من خلال كتابة رقم الجلوس، رقمه القومي وكلمة السر الخاصة

وأعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، أسماء الأوائل في الشعبتين أدبي وعلمي، بمنطقة سوهاج الأزهرية، وجاءت كالتالي:

مروة نور الدين أبو ضيف عثمان، حصلت على المركز الأول في سوهاج والرابع على مستوى الجمهورية، وبشرى صلاح إبراهيم عبد الحليم، حصلت على المركز الثاني، وعبد الله مصطفى أبوزيد محمود، حصل على المركز الثالث، وجهاد محمد زكي محمد أحمد، حصل على المركز الرابع، وحسن أشرف محمد عبد الباسط، حصل على المركز الخامس.

أما في القسم الأدبي: هاجر أنور محمد أحمد، حصلت على المركز الأول، وحبيبة وائل سيف الملوك حسانين، حصلت على المركز الثاني، وإسراء حنفى محمود عبد العزيز، حصلت على المركز الثالث، وأصالة السيد محمد عبد الرحمن، حصلت على المركز الثالث مكرر، وهاجر مصطفى عطى على، حصلت على المركز الخامس.

وفي قسم المكفوفين، حصل عبد الله عيد جاد الكريم محمود، من معهد بنجا، على المركز الأول.