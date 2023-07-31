مصاريف جامعة حورس لعام 2023 - 2024.. والأوراق المطلوبة
كتب:
إلهام الكردوسي
12:16 م | الإثنين 31 يوليو 2023
جامعة حورس
يرغب عدد كبير من طلاب الثانوية العامة في معرفة مصاريف جامعة حورس لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة، حيث أعلنت جامعة حورس - مصر بدمياط الجديدة فتح باب التسجيل والتقديم المباشر بمقر الجامعة لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية للعام الجامعي الجديد 2024- 2023، للإلتحاق بإحدى الكليات الآتية:
مصاريف جامعة حورس لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة
مصاريف جامعة حورس لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة:
- مصاريف كلية الطب البشري 170 ألف جنيه.
- مصاريف كلية طب الأسنان 160 ألف جنيه.
- مصاريف كلية الصيدلة.
*برنامج فارم 100 ألف جنيه
*الصيدلة الإكلينيكية 110 ألف جنيه
- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 100ألف جنيه
- مصاريف كلية الهندسة 60 ألف جنيه
- مصاريف كلية إدارة الأعمال.
- إنجليزي 45 ألف جنيه
- إدارة أعمال عربي 35 ألف جنيه.
مصاريف جامعة حورس لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة
وأوضح الموقع الرسمي ضمن مصاريف جامعة حورس لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة، أن الجامعة تقدم منحا وخصومات جزئية للحالات الاجتماعية والتفوق العلمي والرياضي تبدأ من 10% إلى 20% وفقا للقواعد يحددها مجلس الأمناء.
وخصم للنقابات المختلفة ولأساتذة الجامعالت 10% من إجمالي المصاريفوخصم للأشقاء 10% من إجمالي المصاريف.
طريقة التقديم والأوراق المطلوبة
وللاطلاع على طريقة التقدم والأوراق المطلوبة لجامعة حورس 2023- 2024 يمكن الدخول هنا.