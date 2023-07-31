يرغب عدد كبير من طلاب الثانوية العامة في معرفة مصاريف جامعة حورس لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة، حيث أعلنت جامعة حورس - مصر بدمياط الجديدة فتح باب التسجيل والتقديم المباشر بمقر الجامعة لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية للعام الجامعي الجديد 2024- 2023، للإلتحاق بإحدى الكليات الآتية:

مصاريف جامعة حورس لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة

مصاريف جامعة حورس لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة:

- مصاريف كلية الطب البشري 170 ألف جنيه.

- مصاريف كلية طب الأسنان 160 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الصيدلة.

*برنامج فارم 100 ألف جنيه

*الصيدلة الإكلينيكية 110 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 100ألف جنيه

- مصاريف كلية الهندسة 60 ألف جنيه

- مصاريف كلية إدارة الأعمال.

- إنجليزي 45 ألف جنيه

- إدارة أعمال عربي 35 ألف جنيه.

مصاريف جامعة حورس لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة

وأوضح الموقع الرسمي ضمن مصاريف جامعة حورس لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة، أن الجامعة تقدم منحا وخصومات جزئية للحالات الاجتماعية والتفوق العلمي والرياضي تبدأ من 10% إلى 20% وفقا للقواعد يحددها مجلس الأمناء.

وخصم للنقابات المختلفة ولأساتذة الجامعالت 10% من إجمالي المصاريفوخصم للأشقاء 10% من إجمالي المصاريف.

طريقة التقديم والأوراق المطلوبة

وللاطلاع على طريقة التقدم والأوراق المطلوبة لجامعة حورس 2023- 2024 يمكن الدخول هنا.