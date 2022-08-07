يبحث الكثيرون عن مصاريف جامعة حورس 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة خاصة بعد أن استطلع كثير من الطلاب للمجموع، وبداية أحلامهم في تخصصات بعينها حتى إذا لم يكن المجموع المناسب، هو ما تحققه الجامعات الخاصة المعتمدة.

مصاريف جامعة حورس 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة

وفي التقرير التالي، تنشر بوابة «الوطن» ضمن خدماتها في مجال أخبار التعليم مصاريف جامعة حورس 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة، وفق ما نشر على الصفحة الرسمية للجامعة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» والذي جاء كالتالي:

الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة في جامعة حورس

ويمكن لطلاب شهادة الثانوية العامة 2022، اختيار واحد من 6 كليات متاحة بجامعة حورس، وهي الطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، وإدارة الأعمال باللغة العربية والإنجليزية.

مصاريف جامعة حورس 2022-2023

وفي السطور التالية، نستعرض مصاريف جامعة حورس 2022 – 2023 ، وفق الموقع الرسمي للجامعة، وهي كالآتي:

مصاريف جامعة حورس طب بشري

وبلغت قيمة مصاريف جامعة حورس كلية الطب البشري للعام الدراسي المقبل 2022-2023 نحو 125 ألف جنيه.

مصاريف كلية علاج طبيعي

بينما جاءت مصاريف الترمين في كلية العلاج الطبيعي للعام الدراسي المقبل نحو 78 ألف جنيه.

كلية طب أسنان

وكشفت الصفحة الرسمية للجامعة على موقع فيس بوك أن مصاريف جامعة حورس لكلية طب الأسنان وصلت نحو 123 ألف جنيه.

كلية الهندسة

وجاءت مصاريف كلية الهندسة جامعة حورس حوالي 39 ألف جنيه.

مصاريف جامعة حورس كلية صيدلة

وحددت جامعة حورس كلية الصيدلية بقسمين الأول فارم دي وتبلغ رسوم الدراسية للعام كامل نحو 72 ألف جنيه، أما القسم الثاني فهو الصيدلة الاكلينيكية وتبلع نحو 77 ألف جنيه.

مصاريف جامعة حورس إدارة أعمال

كما انقسمت الرسوم الدراسية لكلية إدارة الأعمال، حيث تبلع مصاريف القسم العربي من الكلية حوالي 17 ألف جنيه، بينما مصروفات قسم الإنجليزي 26 ألف جنيه.