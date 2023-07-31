استعدادا للعام الدراسي الجديد، نعلن مصاريف جامعة دراية لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة، وكذلك الكليات والبرامج العلمية التي تقدمها الجامعة في العام المقبل، طبقا لما أعلنته الجامعة الجامعة مؤخرا على موقها الرسمي.

مصاريف جامعة دراية لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة

وبحسب الموقع الرسمي للجامعة، فإن جاءت مصاريف جامعة دراية لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة، للفصل الواحد للكليات الخمس، على النحو التالي:

1- مصاريف الفصل الدراسي لـ كلية طب الفم والأسنان 57.500 جنيه.

2- مصاريف الفصل الدراسي لـ كلية العلاج الطبيعي 37.500 جنيه.

3- مصاريف الفصل الدراسي لـ كلية الصيدلة Pharm-D Clinical

41 ألف جنيه.

4- مصاريف الفصل الدراسي لـ كلية الصيدلة - Pharm-D

36 ألف جنيه.

5- مصاريف الفصل الدراسي لـ كلية إدارة الأعمال 17.500 جنيه.

التقديم على جامعة دراية:

وأعلنت جامعة دراية عبر الموقع الرسمي لها، الطلبات والأوراق المطلوبة للالتحاق بكلياتها من الموقع الرسمي للجامعة؛ إذ يمكن التقديم وملء الاستمارة «أون لاين» من الرابط

ويوجد موقع جامعة دراية في محافظة المنيا بالمنيا الجديدة، ميدان دراية، ويقع الحرم الجامعي على بعد 240 كيلومترا جنوب القاهرة.