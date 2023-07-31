برامج دراسية جديدة بكلية التجارة في جامعة بنها.. تواكب سوق العمل

أعلن الدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة بجامعة بنها، فتح برامج دراسية جديدة متميزة بنظام الساعات المعتمدة، وهما برنامجي نظم معلومات الأعمال، والمحاسبة وتحليل الأعمال.

البرامج الجديدة تأتي لمواكبة متطلبات سوق العمل

وأكد «غنيمي» في بيان له اليوم، أنّ البرامج الجديدة تأتي لمواكبة متطلبات سوق العمل واستراتيجية ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أنّ هناك عددًا من المميزات عند الالتحاق بهذه البرامج، وهي أن الدراسة ستكون باللغتين العربية والإنجليزية، كما سيتم قبول جميع التحويلات من الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة كافة من أنحاء الجمهورية، كما أنها تقبل التحويلات من جميع البرامج بالكليات المختلفة،والدراسة في بنها والعبور تكون بناء على رغبة الطالب.

البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة

وأشار عميد الكلية، إلى أنّ هذه البرامج تعتمد على نظام الساعات المعتمدة، وتضم نخبة منتقاة من أساتذة التجارة والحاسبات والمعلومات، كما تعمل على تأهيل الخريجين وتتيح لهم فرص عمل متنوعة ومميزة مثل العمل في البنوك والمؤسسات المالية المختلفة، وكذلك إنشاء قواعد البيانات المتخصصة، وتصميم وبرمجة المواقع الإلكترونية، والتجارة والتسويق الإلكتروني، وتحليل وتصميم النظم الإدارية بمختلف شركات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى هيكلة وتصميم شبكات المعلومات لمنظمات الأعمال، كما أنها تعمل على إعداد خريجين قادرين على اتخاذ القرارات وحل المشكلات الإدارية والمالية والتعامل معها بكفاءة وفاعلية.

وأكد غنيمي، توافر أربعة برامج متخصصة في أعمال المنظمات باللغة الإنجليزية بالكلية، وهي المحاسبة، وإدارة الأعمال، والاقتصاد والإحصاء والتأمين.