«التعليم العالي» تبعث رسالة لطلاب الثانوية العامة 2023 الناجحين

أكد الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، أن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجه بتذليل كل العقبات تجاه طلاب الثانوية العامة 2023 الناجيحن خلال أعمال تنسيق الجامعات 2023، التي بدأت أولى خطواته باختبارات القدرات منذ أسبوعين، والاستعداد لأولى خطوات تنسيق المراحل.

تنسيق الجامعات 2023

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ«الوطن»، إنّ جميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة 2023 وما يعادلها من شهادات لها أماكن في الجامعات والمعاهد المختلفة بمختلف المحافظات، منوها بأنّ العمل يجرى على قدمٍ وساقٍ وفقًا للضوابط والقواعد.

اختبار القدرات 2023

و في السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية أعمال اختبارات القدرات 2023 للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الامتحانات وفقًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، وأوضح رئيس قطاع التعليم أن 127 طالبًا وطالبة سجلوا لاختبارات القدرات حتى الآن بمختلف الجامعات، وأنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.