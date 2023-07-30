السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن بالتجمع

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخزن وقود بطريق السويس الصحراوي بمنطقة التجمع، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

بلاغ بالحريق

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن في منطقة التجمع، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

انتداب الأدلة الجنائية لفحص الحريق

وبانتقال جهات التحقيق، أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بانتداب الأدلة الجنائية لفحص الحريق، لتحديد السبب وراء اندلاع الحريق، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

حريق مصنع البلاستيك بالسلام

حريق مخزن التجمع، اندلع بعد ساعات من حريق اندلع داخل مصنع بلاستيك بشارع التروللي بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة، وتمت السيطرة عليه بعد 120 دقيقة من جهود من ضباط الحماية المدنية وتمت عمليات التبريد.