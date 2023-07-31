إصابة ربة منزل وشقيقها في حريق نشب بشقتهما بالجيزة

أصيبت ربة منزل وشقيقها في حريق نشب بشقتهما بسبب ماس كهربائي، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بنشوب حريق في الطالبية

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث الطالبية بالجيزة، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق في شقة بالطابق الثالث.

على الفور، أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم محمد نجيب، رئيس المباحث، والرائد محمد عطية، معاون القسم، بالانتقال إلى موقع الحادث.

كسور وكدمات متفرقة

وبالفحص تبين أن ماس كهربائي من شاشة التلفزيون، أدى إلى احتراق الصالة بأكملها، وإصابة ربة منزل بكسور وكدمات متفرقة أثناء هروبها وقفزها من الشرفة بالطابق الثالث، وإصابة شقيقها، طالب، 17 سنة، باختناق.

وجرى نقلهما إلى مستشفى الهرم التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله الرائد إسلام البنداري، معاون المباحث، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.