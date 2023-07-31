وزير المالية: مصر واحدة من دول قليلة حققت نموا خلال الـ7 سنوات الماضية

أعرب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن سعادته بحضور النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين بالخارج 4»، بدعوة من السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتي تحظي بحضور عدد كبير من المصريين بالخارج وممثلي الجاليات المصرية من مختلف الدول المضيفة، لمناقشة عدد كبير من المحاور التي تهم جميع المصريين بالخارج.

فرص عمل ومشروعات ضخمة

وقال وزير المالية، إنّ الاقتصاد يعني سياسات مالية، ونقدية، وصناعة وزراعة وتصدير وخدمات، وفي النهاية ينصهروا جميعا التمثيل مفهوم الاقتصاد، مضيفا أنّ مصر من الدول التي استطاعت على تحقيق النمو خلال الـ7 سنوات الماضية، من خلال توفير فرص عمل داخل المشروعات الضخمة الجارية على مستوى الجمهورية، ما ساهم في تقليل نسب البطالة.

وأشار معيط، إلى أنّ مصر دولة لديها كثافة سكانية، وزيادة في معدل المواليد، وزيادة في عدد الخريجين من الكليات المختلفة، الراغبين في الحصول على فرص العمل، ما يتطلب زيادة في معدل النمو.

كيفية تمويل النمو

وأوضح وزير المالية، أنّ التحدي هو كيفية تمويل النمو، وهو ما يحتاج إلى شرح طويل ومفصل، مشيرا إلى أنّ السياسات المالية تتابع من خلال 3 مؤشرات، أولها السؤال «هل الدولة لديها عجز أولي أم فائض أولي؟».