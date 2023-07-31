ضبط تشكيل عصابي بتهمة النصب على محلات الذهب في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم، تفيد بأنّ 3 سيدات عرضن مشغولات ذهبية مُقلدة للبيع.

وبالانتقال تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهن، وتبيّن أنّ إحدى السيدات لها معلومات جنائية ونجلتيها، مقيمات بدائرة قسم شرطة الزاوية، وضُبط بحوزتهن سلسلة ذهبية مُقلدة، وفاتورة شراء لذات السلسلة مُزورة، ومبلغ مالي.

وبمواجهتهن اعترفن بتكوينهن تشكيل عصابي بالاشتراك مع أحد الأشخاص له معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع النصب على مالكي محال المصوغات الذهبية ببيع المشغولات الذهبية المُقلدة باستخدام فواتير مُزورة منسوب صدورها لمحلات أخرى، وتم بإرشادهن ضبط الأخير، وبحوزته مبلغ مالي، وكمية من المشغولات الذهبية المُقلدة، وأكلاشيه خاص بمحل للمصوغات الذهبية، و48 فاتورة بأسماء محال مصوغات ذهبية مُدون بها بيانات وأسعار العديد من المصوغات الذهبية مُزورة، و59 فاتورة فارغة بأسماء محال مصوغات ذهبية مختلفة مُزورة.

واعترفت المتهمات بأنّهن وراء إرتكاب عدد 3 وقائع بذات الأسلوب وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالنصب عليهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.