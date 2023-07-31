ضبط 13 ألفا و849 مخالفة سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، خلال 24 ساعة الماضية، عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية.

وقامت الإدارة بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1803 قضية متنوعة.

جهود إدارة شرطة الكهرباء

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 13849 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

كما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 126 قضية في عدة مجالات، أبرزها الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب.

مخالفات مبان وحال بدون ترخيص

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 71 قضية متنوعة، وضبط مخالفات، أبرزها مخالفات مبان، ومحال بدون ترخيص، إضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.