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كليات تقبل من 70% علمي علوم 2023.. «التعليم العالي» توضح

كتب:

أحمد أبوضيف
12:50 م | الإثنين 31 يوليو 2023
مكتب التنسيق الرئيسي جامعة عين شمس

مكتب التنسيق الرئيسي جامعة عين شمس

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، عن حقيقة الكشف عن الحدود الدنيا لكليات تقبل من 70% علمي علوم 2023، للجامعات الحكومية، مؤكدة أنّ حتى الآن لم يتم الكشف عن الحدود الدنيا لأي كلية نظرًا لعدم إعلان الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2023 والثانية أيضا وكذلك نتائجها، مشيرة إلى أنّه فور الانتهاء من تنسيق المرحلة الثالثة تعلن الوزارة كل الحدود الدنيا للكليات للشعب المختلفة.

كليات تقبل من 70% علمي علوم 2023

وأضافت المصادر بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه بعد إعلان توقعات الحدود الدنيا لتنسيق كليات تقبل من 70% علمي علوم 2023، سيتم الكشف عنها فور الإعلان عن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية 2023.

تنسيق الجامعات 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية كليات تقبل من 70% علمي علوم 2023 وفقاً لما كشفت عنه وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات عبر موقع التنسيق:

- العلوم الزراعية البيئية العريش 287

- تجارة انتساب موجه دمياط 287

- تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 287

- تربية (طفولة) كفر الشيخ 287

- تربية سوهاج 287

- زراعة سوهاج 287

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كليات تقبل من 50% علمي علوم 2023.. مصادر بـ«التعليم العالي» توضح
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.