رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الداخلية»: ضبط 1762 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

بسمة عبدالستار
12:46 م | الإثنين 31 يوليو 2023
المرور - صورة أرشيفية

المرور - صورة أرشيفية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وجرى ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، و1762 مخالفة مرورية متنوعة.

كما جرى ضبط 19 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 281 حكما قضائيا متنوعا، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

اقرأ المزيد:

مشيرة خطاب تشيد بتعاون وزارة الداخلية مع مجلس حقوق الإنسان

حركة تنقلات وزارة الداخلية 2023.. ترقيات لقيادات وضباط الشرطة

بدء التقديم لكلية الشرطة عبر موقع وزارة الداخلية.. اعرف الشروط

وزارة الداخلية: ضبط 270 قضية مخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

7 خدمات مهمة تقدمها وزارة الداخلية إلكترونيا.. بأسهل طريقة من هاتفك
بقلم بسمة عبدالستار