رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023.. 200 جنيه لكل مادة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023، وذلك خلال إعلان الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، تفاصيل نتيجة الثانوية العامة، في مقر وزارة التعليم بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية.

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023

وجاءت رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 بقيمة 200 جنيه لكل مادة، وفقا لما قرره وزيرالتربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

- موعد تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023، بعد 48 ساعة من إعلان النتيجة، وتحديدا يوم الأربعاء 2 أغسطس 2023.

- يُسمح لطلاب نتيجة الثانوية العامة 2023 بالإطلاع على صورة من كراسة الإجابة الخاصة بالمادة المتظلم عليها.

ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023

وظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع جريدة «الوطن»، بتفاصيل درجات كل المواد والمجموع والنسبة المئوية للطالب من رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، من خلال كتابة رقم جلوس الطالب فقط، ومن ثم تظهر النتيجة والمجموع الكلي للطالب والنسبة المئوية بتفاصيل درجات المواد.