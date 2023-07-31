ظهرت الآن برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط عبر الوطن.. تتيح بوابة الوطن رابط نتيجة الثانوية العامة للطلاب وأولياء الأمور، وذلك ضمن سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تُقدم للقارئ على مدار الساعة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط عبر الوطن

يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط عبر الوطن من خلال روابط عدة وهي:

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة

ويستطيع الطلاب في حال الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 التظلم عليها وفق ما كشفه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنّه سيتم فتح باب التظلم على النتيجة، بعد 48 ساعة من إعلان النتيجة، مشيرا إلى أن تقديم التظلمات سيكون ورقيا في الأماكن التي تحددها الوزارة في المديريات التعليمية.

ويُسمح للطالب بالاطلاع على صورة من كراسة الإجابة الخاصة بالمادة المتظلم عليها، موضحا أنّ رسوم التظلم على المادة ستكون 200 جنيه.

تظلمات القاهرة

ويمكن لطلاب القاهرة الكبرى وأول الصعيد التقدم بالتظلم في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر التي تضم 6 مديريات القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، بني سويف، الفيوم.