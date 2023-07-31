بعد نتيجة الثانوية العامة.. تعرف على شروط الدراسة في إيطاليا للمصريين

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة في جميع المحافظات المصرية، يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة شروط الدراسة في إيطاليا للمصريين، إذ تعد إيطاليا واحدة من دول العالم التي تمتلك عدة جامعات رائدة مُعتمدة، وبها عدد كبير من الجالية المصرية، ويتوافد الطلاب إليها من كافة الدول من أجل الاستفادة من الخدمات العلمية المميزة التي تقدمها، بحسب الصحف الإيطالية.

شروط الدراسة في إيطاليا للمصريين

وفي هذا السياق تستعرض «الوطن» شروط الدراسة في إيطاليا للمصريين، والأوراق المطلوبة بعد إعلان نتيجة الثانوية العلمة ضمن الموضوعات التي تهم القارئ على مدار الـ24 ساعة، وهي كالتالي:

تشمل شروط الدراسة في إيطاليا للمصريين إنهاء الثانوية العامة بنجاح.

ألا يقل عمر الطالب الحاصل على الثانوية العامة المصرية عن 15 عاما.

كما تشمل شروط الدراسة في إيطاليا للمصريين، توافر مكان لإقامة الطالب.

يمتلك الطالب المبالغ المالية الكافية التي تمكنه من العيش في إيطاليا والعودة لمصر بعد انتهاء الدراسة.

يجيد الطالب اللغة الإنجليزية والإيطالية.

تقديم كافة الأوراق المطلوبة للقبول في الجامعة التي يرغب الطالب بالدراسة بها.

شروط الدراسة في إيطاليا للمصريين.. والأوراق المطلوبة

بعد معرفة شروط الدراسة في إيطاليا للمصريين، يتطلب من الطالب تقديم الأوراق المطلوبة، وهي كالتالي:

حصول الطالب على خطاب قبول من إحدى الجامعات الإيطالية المعترف بها.

شهادة توفل أو أيلتس تثبت إجادة الطالب للغة الإنجليزية أو الإيطالية.

إحضار شهادة صحية تثبت عدم إصابة الطالب بأي أمراض مزمنة.

يقدم الطالب أوراق تؤكد سداده لجميع المصروفات الدراسية.

إحضار شهادة الثانوية العامة المصرية مترجمة، ومصدق عليها من الجهات المسؤولة.