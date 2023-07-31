تعرف على تكاليف الدراسة في إيطاليا للمصريين وأفضل الجامعات

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة في جميع المحافظات المصرية، يرغب الكثير في معرفة تكاليف الدراسة في إيطاليا للمصريين، لأنها تعد أرخص الدول في العالم التي قد يسهل الدراسة بها، إذ يتوافد إليها عدد كبير من الجالية المصرية كل عام من أجل الدراسة والاستفادة من الخدمات العلمية المميزة التي تقدمها جامعاتها المرموقة.

تكاليف الدراسة في إيطاليا للمصريين

وفي هذا السياق تستعرض «الوطن» تكاليف الدراسة في إيطاليا للمصريين، وافضل الجامعات الإيطالية من أجل الالتحاق بها، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وذلك من ضمن المواضيع التي تهم القارئ علي مدار ال 24 ساعة.

وتختلف تكاليف الدراسة في إيطاليا للمصريين، من جامعة إلى أخرى، وهي كالتالي:

متوسط تكاليف الدراسة في إيطاليا للمصريين في الجامعات الحكومية تتراوح ما بين 850 إلى 1000 يورو في السنة.

متوسط تكاليف الدراسة في إيطاليا للمصريين في الجامعات الخاصة تتراوح ما بين ما ال 8,000 إلى 14,000 يورو، وذلك خلال مرحلة البكالوريوس.

متوسط تكاليف الدراسة في إيطاليا للمصريين من أجل الحصول على الدراسات العليا، تتراوح ما بين الـ 900 إلى 1000 يورو.

أفضل الجامعات الإيطالية للدراسة بها

جامعة بادوفا

واحدة من أقدم الجامعات الخاصة الإيطالية في العالم، تتميز بكافة تخصصاتها الطبية، والهندسية، والعلمية التي يحتاجها الطالب.

جامعة سكولا نورمال سوبريور

جامعة إيطالية متخصصة في مجال العلوم الإنسانية.

جامعة بولونيا

جامعة إيطالية يعود تاريخها إلى عام 1088، وهي واحدة من أهم الجامعات البحثية حول العالم التي تنفق أموالا بالغة على مجال البحث العلمي ودعم الطلاب في كافة المجالات الدراسية.