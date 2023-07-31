وزير التعليم: لم يحصل أي طالب بالثانوية العامة على مجموع 100% هذا العام

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ هناك طلاب حصلوا على الدرجات النهائية في بعض المواد ولكن لم يحصل أحد على الدرجة النهائية في المجموع الكلي، وهذا مؤشر على صدق الاختبارات مع وجود القدرة التمييزية للامتحانات.

وأضاف «حجازي»، خلال مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة: «لم يحصل احد على مجموع 100%، بينما نسبة الحاصلين على 95% إلى أقل من 100% بالعام الماضي بلغت 0.53% أما العام الحالي بلغت 0.39%».

وتابع وزير التعليم العالي: «الشريحة من 90% إلى أقل من 95%، بالعام الماضي بلغت 4.76% بينما العام الحالي 3.06%، ونسبة الحاصلين على 85% إلى أقل من 90% بلغت العام الماضي 6.99% أما العام الحالي 6%»، مضيفا: «نسبة الطلاب الحاصلين على مجموع من 80% إلى أقل من 85% بالعام الماضي بلغ 9.68% أما العام الحالي 8.84%».

وأكمل: «الشريحة من 75% إلى أقل من 80% بلغت 11.94% بينما العام الحالي 11.71%»، متابعا: «نسبة الحاصلين على 70% إلى أقل من 75% بالعام الماضي بلغت 15.10% بينما العام الحالي بلغت 14.43%»، مشيرا إلى أن الشريحة من 65% إلى أقل من 70% بالعام الماضي بلغ 16.35% بينما العام الحالي بلغ 16.14%.

وأكّد «حجازي»: «الشريحة من 60% إلى أقل من 65% بالعام الماضي بلغت 16.96%، بينما العام الحالي 15.91%»، متابعًا أنَّ نسبة الحاصلين على مجموع أقل من 60% بلغت بالعام الماضي 12.41% بينما العام الحالي 13%.