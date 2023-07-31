وزير التعليم يهنئ طلاب الثانوية العامة الناجحين ويوجه رسالة لأولياء الأمور

هنأ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة بنهاية ماراثون الثانوية، متمنيًا لهم رحلة موفقة في الحياة الجامعية، موجهًا رسالة لأولياء الأمور قال فيها: «اتركوهم يدرسوا ما يحبوه».

وزير التعليم لأولياء الأمور: اتركوا أبنائكم يدرسوا ما يحبوه

وتوجه وزير التعليم بالشكر لوزارات الداخلية والدفاع والأوقاف والاتصالات ومباحث الإنترنت لدعمها امتحانات الثانوية العامة وأيضًا الشئون القانونية بالوزارة والمركز القومي للامتحانات، نتيجة ما بذلوه من جهد في أيام الامتحانات.

وأوضح «حجازي»، أنَّ منظومة الثانوية العامة كبيرة بها قرابة 800 ألف طالب وطالبة ولو حدث أي خطأ فلن يكون بسيطًا، لكن هناك منظومة متكاملة أدت إلى نجاح نظام الثانوية العامة».

نسبة النجاح بالمدارس الحكومية 84% واللغات 70%

ونوه إلى أنّه تقدم للامتحان 763206 طلاب وطالبات حضر منهم 759676 طالبًا وطالبة، فيما سجلت نسبة النجاح للبنين 80.6%، والبنات 77% والنسبة العامة للنجاح 78.8%، ونسبة النجاح بالمدارس الحكومية 84% ومدارس اللغات 70%.