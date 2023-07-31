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وزير التعليم: نسبة النجاح في الثانوية العامة 78.81%.. والتفوق للبنين

كتب:

هانى حسن
01:00 م | الإثنين 31 يوليو 2023
الدكتور رضا حجازي

الدكتور رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تقدم لامتحان الثانوية العامة نحو 763206 آلاف طالب، وحضر منهم 759676، ونجح منهم 598723 بنسبة نجاح 78.81%، متابعا: «نسبة النجاح للبنون 80.6%، والبنات 77.4%».

وأضاف «حجازي» خلال مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة، والمذاع على «إكسترا نيوز»، أن العام الماضي وصلت نسبة النجاح لـ74.5%، وهذا العام وصلت النسبة لـ78.8، وهو معدل مرتفع بنسبة 5% عن العام الماضي: «نوعية المدارس بالنسبة لنسب النجاح فالثانوي العام 84%، والرسمي لغات 88.6%، وخاص معان 90.4%، ومدارس خاصة بمصروفات 70%، ومدارس خاصة لغات 91.5%».

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