وزير التعليم: نسبة النجاح في الثانوية العامة 78.81%.. والتفوق للبنين

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تقدم لامتحان الثانوية العامة نحو 763206 آلاف طالب، وحضر منهم 759676، ونجح منهم 598723 بنسبة نجاح 78.81%، متابعا: «نسبة النجاح للبنون 80.6%، والبنات 77.4%».

وأضاف «حجازي» خلال مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة، والمذاع على «إكسترا نيوز»، أن العام الماضي وصلت نسبة النجاح لـ74.5%، وهذا العام وصلت النسبة لـ78.8، وهو معدل مرتفع بنسبة 5% عن العام الماضي: «نوعية المدارس بالنسبة لنسب النجاح فالثانوي العام 84%، والرسمي لغات 88.6%، وخاص معان 90.4%، ومدارس خاصة بمصروفات 70%، ومدارس خاصة لغات 91.5%».