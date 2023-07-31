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بعد ظهور النتيجة.. وزير التعليم يوجه 4 رسائل إلى طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور

كتب:

هاجر عمر
01:02 م | الإثنين 31 يوليو 2023
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

استهل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيدثه بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة بالبسملة والصلاة على الرسول الكريم، مؤكدا أن هذا اليوم نتنتظره الوزارة من العام للعام، لتقديم التهنئة للطلاب في نهايو ماراثون الثانوية العامة، موجهًا لطلاب الثانوية العامة وعائلتهم عدة رسائل، وهي:

رسائل من وزير التعليم لطلاب الثانوية وأولياء الأمور

- طلاب الثانوية العامة بعد التحاقهم بالجامعة سيدركوا أن الثانوية العامة كانت أمرا يسيرا، متمنيًا لهم رحلة موفقة بالحياة الجامعية.

- على أولياء أمور طلاب الثانوية العامة منح أبنائهم مزيد من الثقة. 

-  على أولياء الأمور ترك أبنائهم الطلاب باختيار مجال الدراسة الذي يرغبون به، كونه السبيل لتحقيقهم التميز. 

-  حظ موفق بالعام القادم لطلاب الثانوية العامة الذين لم يحالفهم الحظ هذا العام.

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