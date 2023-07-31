مصادر بـ«التعليم العالي» تعلن عن كليات تقبل من 60% علمي علوم 2023

أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، أنّ تنسيق الجامعات المقبل لم يتضح حتى الآن وهل هناك كليات تقبل من 60% علمي علوم 2023، موضحة أنّ شرائح مجاميع ونتائج الثانوية العامة 2023 سيتم تحليلها فور ورودها إلى وزارة التعليم العالي؛ للوقوف على الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2023، والتي من خلالها يستطيع الطلاب الدخول إلى موقع التنسيق لبدء تسجيل رغبات المرحلة.

كليات تقبل من 60% علمي علوم 2023

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أنّه وفقًا لنتائج الثانوية العامة 2023، فإنّ من المتوقع أن تقترب درجات كليات تقبل من 60 علمي علوم 2023، من الحدود الدنيا لكليات العام الماضي، منوهة بأنّ الفيصل النهائي لحدود الالتحاق بالكليات المختلفة يكون وفقاً للعرض والطلب ومدى إقبال الطلاب على الكليات.

تنسيق الجامعات 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الحدود الدنيا لكليات تقبل من 60% علمي علوم وفقا للبيانات المتاحة عبر الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات:

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 246

اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم 246

آداب المنيا 246

آداب الوادي الجديد 246

آداب انتساب موجه المنصورة 246

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 246

آداب انتساب موجه بنها 246

آداب انتساب موجه دمنهور 246

آداب انتساب موجه طنطا 246

آداب انتساب موجه عين شمس 246

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 246

آداب أسيوط 246

آداب بني سويف 246

آداب جنوب الوادي 246

آداب سوهاج 246

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 246

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 246

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 246

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 246

تربية أسوان 246

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 246

حقوق انتساب موجه القاهرة 246

حقوق انتساب موجه بني سويف 246

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 246

حقوق انتساب موجه سوهاج 246

حقوق انتساب موجه عين شمس 246

حقوق مدينة السادات 246

سياحة وفنادق الفيوم 246

سياحة وفنادق المنصورة 246

سياحة وفنادق المنيا 246

سياحة وفنادق بني سويف 246

فني تمريض القاهرة 246

فني تمريض أسوان 246

فني تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 246