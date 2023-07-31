مصادر بـ«التعليم العالي» تعلن عن كليات تقبل من 60% علمي علوم 2023
كتب:
أحمد أبوضيف
01:27 م | الإثنين 31 يوليو 2023
جامعة القاهرة
أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، أنّ تنسيق الجامعات المقبل لم يتضح حتى الآن وهل هناك كليات تقبل من 60% علمي علوم 2023، موضحة أنّ شرائح مجاميع ونتائج الثانوية العامة 2023 سيتم تحليلها فور ورودها إلى وزارة التعليم العالي؛ للوقوف على الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2023، والتي من خلالها يستطيع الطلاب الدخول إلى موقع التنسيق لبدء تسجيل رغبات المرحلة.
كليات تقبل من 60% علمي علوم 2023
وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أنّه وفقًا لنتائج الثانوية العامة 2023، فإنّ من المتوقع أن تقترب درجات كليات تقبل من 60 علمي علوم 2023، من الحدود الدنيا لكليات العام الماضي، منوهة بأنّ الفيصل النهائي لحدود الالتحاق بالكليات المختلفة يكون وفقاً للعرض والطلب ومدى إقبال الطلاب على الكليات.
تنسيق الجامعات 2023
وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الحدود الدنيا لكليات تقبل من 60% علمي علوم وفقا للبيانات المتاحة عبر الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات:
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 246
اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم 246
آداب المنيا 246
آداب الوادي الجديد 246
آداب انتساب موجه المنصورة 246
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 246
آداب انتساب موجه بنها 246
آداب انتساب موجه دمنهور 246
آداب انتساب موجه طنطا 246
آداب انتساب موجه عين شمس 246
آداب انتساب موجه كفر الشيخ 246
آداب أسيوط 246
آداب بني سويف 246
آداب جنوب الوادي 246
آداب سوهاج 246
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 246
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 246
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 246
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 246
تربية أسوان 246
حقوق انتساب موجه الإسكندرية 246
حقوق انتساب موجه القاهرة 246
حقوق انتساب موجه بني سويف 246
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 246
حقوق انتساب موجه سوهاج 246
حقوق انتساب موجه عين شمس 246
حقوق مدينة السادات 246
سياحة وفنادق الفيوم 246
سياحة وفنادق المنصورة 246
سياحة وفنادق المنيا 246
سياحة وفنادق بني سويف 246
فني تمريض القاهرة 246
فني تمريض أسوان 246
فني تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 246