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مصادر تكشف موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023

كتب:

أحمد أبوضيف
09:36 ص | الإثنين 31 يوليو 2023
مكتب التنسيق

مكتب التنسيق

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، موعد بدء تنسيق المرحلة الأولى بالثانوية العامة 2023 للشعبتين علمي وأدبي، وذلك بعد الكشف عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، من قبل وزارة التربية والتعليم، موضحة أن انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق بعد مرور 72 ساعة على إعلان النتيجة، منوهة أنه من المتوقع أن تبدأ يوم الخميس المقبل الموافق 3 أغسطس المقبل.

تنسيق المرحلة الأولى 2023

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن تنسيق المرحلة الأولى 2023 سيستمر لمدة 5 أيام بعد انطلاقها، على أن يتم بعدها الكشف عن النتيجة خلال 72 ساعة من غلق باب تسجيل للرغبات.

تنسيق الجامعات 2023

 ونوهت المصادر، بأن معامل الحاسب الآلي في الجامعات أنهت كافة استعداداتها لاستقبال طلاب المرحلة فور فتح باب التسجيل لها، مشيرة إلى أن معامل التنسيق ستعمل يومياً من الساعة 9 صباحاً حتى الثالثة عصراً بمختلف الجامعات بما في ذلك أيام الإجازات، مشيرة إلى أن عدد الرغبات لكل طالب 75 رغبة عبر الموقع الإلكتروني.

 

 

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.