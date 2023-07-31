وزير التعليم يعلن أسماء أوائل الثانوية العامة شعبة أدبي

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء أوائل الثانوية العامة شعبة أدبي لعام 2023، وهم الطالبة فايزة علي محمد محمود، وحصلت على المركز الأول بمجموع 392.5 بمحافظة الجيزة وإدارة منشأة القناطر، واسم المدرسة المصطفى الثانوية المشتركة بنات.

وأضاف «حجازي»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد لإعلان مؤشرات نتيجة الثانوية العامة، أنّ الطالب عمرو خالد نصر عفيفي، حصل على المركز الثاني بمجموع 391.5 بمحافظة القاهرة وإدارة القاهرة الجديدة، واسم المدرسة قايتباي الخاصة للغات، والطالبة فرح محمد قدري إبراهيم حسن، حصلت على المركز الثالث بمجموع 390.5 بمحافظة الإسكندرية، إدارة برج العرب، واسم المدرسة الصفوة الثانوية لغات.

وأشار إلى أنّ الطالب محمد حاتم عبدالسلام عبدالوهاب، حصل على المركز الرابع بمجموع 390.5 بمحافظة الجيزة، إدارة الهرم، واسم المدرسة الأهرامات الخاصة لغات بنين، والطالب عز الدين أحمد العوضي رزق، حصل على المركز الخامس بمجموع 389.5 بمحافظة القاهرة، إدارة القاهرة الجديدة، اسم المدرسة البطل الشهيد محمد وحيد.

وأكمل أنّ الطالبة نسمة محمد سليمان جسار، حصلت على المركز السادس بمجموع 389.5 بمحافظة الغربية، إدارة شرق طنطا، واسم المدرسة قاسم أمين الثانوية بنات، والطالبة عائشة هاني محمد فتحي أبو عاصي، حصلت على المركز السابع بمجموع 388.5 بمحافظة القاهرة وإدارة القاهرة الجديدة، واسم المدرسة المصرية لغات.

وأردف: «الطالبة ندا عمر السيد محمد حصلت على المركز الثامن بمجموع 387.5 بمحافظة الجيزة وإدارة العجوزة، واسم المدرسة العجوزة الثانوية بنات، بينما الطالب معاذ عبدالرحيم أحمد يونس حصل على المركز التاسع بمجموع 387 بمحافظة الجيزة إدارة الدقي، واسم المدرسة الأورمان الثانوية بنين.

وواصل: «الطالب سيف علاء الدين محمد صدقي إبراهيم حصل على المركز العاشر بمجموع 386.5 بمحافظة القاهرة، إدارة البساتين، اسم المدرسة أمجاد الخاصة لغات ثانوي».