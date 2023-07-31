 وزير التعليم يعلن موعد تظلمات الثانوية العامة 2023: دورنا ندي لكل طالب حقه

وجّه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية التعليم، الشكر لمديري المديريات التعليمية على حضورهم المؤتمر مع الطلاب، موضحا أنّ المؤتمر الصحفي كان خاصا بمؤشرات الثانوية العامة، والوزارة حريصة على حقوق الطلاب في درجاتهم، وستبدأ التظلمات الخميس المقبل.

وأوضح حجازي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، لإعلان مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023، المُذاع على قناة إكسترا نيوز، أنّ الطالب سيحصل خلال التظلمات على صورة من كراسة الأسئلة لضمان أنّ الإجابة عن نفس النموذج من الموقع الإلكتروني.

وتابع «دورنا ندي لكل طالب حقه، والباركود على ورقة الإجابة يقول إنّ الورقة للطالب المدون عليها بياناته بشكل صريح، وتم التصحيح والمراجعة يدويا للتأكد من التصحيح الإلكتروني، وتم تصحيح الجزء المقالي من خلال التابلت ويدوي، والدرجة الأعلى كانت للطالب، بمنتهى الدقة لضمان درجات الطلاب، ويسعدني حصول الطلاب على الدرجات التى توقعوها، ما يعكس مدى دقة التصحيح».