لطلاب الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن تفاصيل الدراسة في الخارج بالمجان

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة يرغب بعض الطلاب بتلقي الدراسة في الخارج 2023 بالمجان، لذا يبدأون في متابعة أفضل المنح المعلن عنها وكيفية الحصول عليها والشروط المطلوبة.

وفي التقرير التالي، تعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن الدراسة في الخارج 2023 بالمجان لطلاب الثانوية العامة، بداية من الشروط وكيفية الحصول عليها، وكيفية الدراسة بشكل مجاني بالخارج، في السطور التالية:

شروط الحصول علي منح دراسية في الخارج مجانا 2023

تختلف شروط الحصول علي منح دراسية في الخارج 2023، حسب الجامعة التي عرضت المنح والدولة ومدى كفاءة الجامعة أو الدراسة، لكن هناك بعض الشروط العامة التي يجب أن تتوفر في الطالب الذي يقدم على المنح وهي كالآتي:

- أن يكون الطالب متميزا ومتفوقا على المستوى الرياضي أو الشخصي أو الدراسي.

- اتقان لغة الدراسة «غالبا ما يُطلب أن يكون الطالب حاصل على اللغة الإنجليزية» وإثبات هذا عبر اختبارات موحدة طريق اختبارات موحدة زي TOEFL للجامعات الأمريكية، أو IELTS للجامعات اللأوروبية.

- التقديم للمنح يكون خلال الوقت الذي تحدده الجامعة.

- تقديم المستندات المطلوبة، مع العلم أن المستندات غير الرسمية مثل السيرة الذاتية يجب أن تكون بلغتين على الأقل.

منح دراسية مجانية 2023 للمصريين

هناك العديد من الجهات التي تمنح الطلاب منح دراسية مجانية 2023 للمصريين، منها Fulbright التي تقدم منح في الولايات المتحدة، في العديد من التخصصات البحث العلمي، المهن الفنية والصناعية، الأعمال الإدراية.

بالإضافة إلى DAAD وهي تقدم منح مجانية أو ممولة جزئيًا في الكثير من المجالات مثل الطب، أو العلوم الطبيعية والهندسة.

كيف احصل على منحة دراسية مجانية

يمكن للطلاب الحصول على منح دراسية، من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالآتي:

بعد إعلان النتيجة مباشرة، يجب أن يحدد الطالب المجال الذي يرغب في دراسته والدولة التي تتيح الدراسة فيها.

يبدأ بعدها بمتابعة المنح المعروضة في مجال تخصصك.

بعدها تأكد من أن الشروط تنطبق عليك للحصول على المنحة.

قم بتجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة، مع العلم أنك ستكون بحاجة إلى تصديقها من مكاتب وزارة الخارجية المصرية، وبالأخص جواز السفر، والمستندات غير رسمي مثل السيرة الذاتية وخطاب التقديم يجب أن تكون بلغة أخرى بجانب اللغة العربية.

قم باستيفاء استمارة طلب المنحة، وارسالها.

منح دراسية مجانية خارج مصر

وسنويًا تعرض العديد من الجهات التعليمية العديد من المنح المجانية خارج مصر، ويجب أن تكون متابع جيدًا لوزارة التعليم العالي التي تعرض دوريًا المنح المعروضة وشروطها.

الدراسة في الخارج مجانا

على الرغم من أن الكثير من المؤسسات التعليمية تعلن عن منح مجانية للدراسة بالخارج، إلا أنه يجب العلم أن لاستمرار الحصول على تلك المنح يجب أن تستمر في التفوق الدراسي، من خلال النجاح في الحصول على معدل تراكمي مرتفع وإلا قطع جزء من المنحة أو إلغائها بشكل كامل.