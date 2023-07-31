كليات تقبل من 50% أدبي 2023.. «التعليم العالي» توضح
كتب:
أحمد أبوضيف
02:13 م | الإثنين 31 يوليو 2023
جامعة المنوفية .. إحدى الجامعات الخاصة
كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن حقيقة وجود كليات تقبل من 50% أدبي 2023، قائلة: «أتوقع بنسبة كبيرة تكون هناك كليات تقبل الحاصلين على 50% شبعة أدبي، ووفقا لنتائج الثانوية العامة 2023، تجد أنّها تقترب لنتائج الثانوية العامة 2022، وبالتالي توقعات بتقارب الحدود الدنيا للقبول في تنسيق 2023 من الحدود لعام 2022».
كليات تقبل من 50% أدبي 2023
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ تفاصيل الحدود الدنيا لكليات تقبل من 50% أدبي 2023، سيتم الكشف عنها عقب الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة.
تنسيق الجامعات 2022
وترصد السطور التالية، أبرز النقاط بشأن الحدود الدنيا كليات تقبل من 50% أدبي 2022 وفقا للحدود الدنيا المتاحة عبر موقع التنسيق، كما يلي.
المعهد العالي للغات بأسوان 205
تربية (تعليم ابتدائي) العريش 205
تربية رياضية بنات العريش 205
تربية رياضية بنات الوادي الجديد 205
تربية رياضية بنات أسوان 205
تربية رياضية بنات أسيوط 205
تربية رياضية بنات بني سويف 205
تربية رياضية بنات جنوب الوادي 205
تربية رياضية بنات سوهاج 205
تربية رياضية بنات كفر الشيخ 205
تربية رياضية بنين بور سعيد 205
تربية رياضية بنين دمياط 205
تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية 205
تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة 205
تربية نوعية فنية أسوان 205
تربية نوعية فنية مطروح 205
تربية نوعية موسيقية القاهرة 205
تربية نوعية موسيقية أسوان 205
تربية نوعية موسيقية بور سعيد 205
تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية 205
تربية نوعية موسيقية دمياط 205
تربية نوعية موسيقية سوهاج 205
تربية نوعية موسيقية عين شمس 205
تربية نوعية موسيقية مطروح 205
سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 205
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 205
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 205