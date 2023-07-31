كليات تقبل من 50% أدبي 2023.. «التعليم العالي» توضح

كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن حقيقة وجود كليات تقبل من 50% أدبي 2023، قائلة: «أتوقع بنسبة كبيرة تكون هناك كليات تقبل الحاصلين على 50% شبعة أدبي، ووفقا لنتائج الثانوية العامة 2023، تجد أنّها تقترب لنتائج الثانوية العامة 2022، وبالتالي توقعات بتقارب الحدود الدنيا للقبول في تنسيق 2023 من الحدود لعام 2022».

كليات تقبل من 50% أدبي 2023

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ تفاصيل الحدود الدنيا لكليات تقبل من 50% أدبي 2023، سيتم الكشف عنها عقب الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة.

تنسيق الجامعات 2022

وترصد السطور التالية، أبرز النقاط بشأن الحدود الدنيا كليات تقبل من 50% أدبي 2022 وفقا للحدود الدنيا المتاحة عبر موقع التنسيق، كما يلي.

المعهد العالي للغات بأسوان 205

تربية (تعليم ابتدائي) العريش 205

تربية رياضية بنات العريش 205

تربية رياضية بنات الوادي الجديد 205

تربية رياضية بنات أسوان 205

تربية رياضية بنات أسيوط 205

تربية رياضية بنات بني سويف 205

تربية رياضية بنات جنوب الوادي 205

تربية رياضية بنات سوهاج 205

تربية رياضية بنات كفر الشيخ 205

تربية رياضية بنين بور سعيد 205

تربية رياضية بنين دمياط 205

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية 205

تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة 205

تربية نوعية فنية أسوان 205

تربية نوعية فنية مطروح 205

تربية نوعية موسيقية القاهرة 205

تربية نوعية موسيقية أسوان 205

تربية نوعية موسيقية بور سعيد 205

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية 205

تربية نوعية موسيقية دمياط 205

تربية نوعية موسيقية سوهاج 205

تربية نوعية موسيقية عين شمس 205

تربية نوعية موسيقية مطروح 205

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 205

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 205

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 205