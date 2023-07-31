رابط تظلمات الثانوية العامة 2023.. يفتح الخميس المقبل ويستمر أسبوعين

نشر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 والذي يفتح بعد إعلان النتيجة، استعدادا لبدء تلقي تظلمات طلاب نتيجة الثانوية العامة 2023، من خلال بوابة تظلمات الثانوية العامة والتي ستستمر لمدة أسبوعين وسيتم فحص أوراق الطلاب بمقرات لتظلمات القريبة منهم، بدلا من المقر الرئيسي بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وفقا لما أعلنه وزير التعليم.

رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 بعد إعلان النتيجة

ويفتح رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 بعد 48 ساعة من إعلان النتيجة، وأتاحت وزارة التعليم من خلال رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 إمكانية تقديم التظلم من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول باستخدام البريد الموحد لقبول التظلمات.

- يمكن الاطلاع على البريد الموحد للطالب من خلال زيارة موقع البريد من هنـــا.

وأعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب تظلمات الثانوية العامة على نتيجة الثانوية العامة 2023 الخميس المقبل، مشيرا إلى أنّ الطالب سيحصل على صورة ضوئية من ورق الإجابة، وسيتم إتاحة نماذج الاجابة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأكدت وزارة التعليم، أنّه سيتم السماح لطلاب نتيجة الثانوية العامة 2023 الاطلاع على صورة من كراسة الإجابة الخاصة بالمادة المتظلم عليها، بعد فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة، والذي سيتم خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، وتحديدا يوم الأربعاء 2 أغسطس 2023.