غرق شاب أثناء الاستحمام في شاطئ بالساحل الشمالي

لقي شخص مصرعه، إثر وقوع حادث غرق، منذ قليل، في أحد شواطئ الساحل الشمالي بالكيلو 75 طريق الإسكندرية مطروح الدولي، وعلى الفور، انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى انتشال الجثة من داخل البحر، ونقلها إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة، اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

غرق شاب أثناء الاستحمام في الشاطئ

واستقبل مستشفى الحمام المركزي، اليوم، ضحية حادث غرق في أثناء الاستحمام بأحد شواطئ الساحل الشمالي، ويدعى إبراهيم توفيق مختار مرسي، 18 سنة، من كفر الدوار بالبحيرة، جثة هامدة، وجرى توقيع الكشف الطبي عليها من خلال مفتش الصحة، ونقلها ووضعها داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرط الحمام إلي موقع حادث الغرق في الساحل الشمالي، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.