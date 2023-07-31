وزير التربية والتعليم يستعرض أوائل الثانوية العامة في مدارس الدمج لعام 2023

استعرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوائل الثانوية العامة بمدارس الدمج التعليمي، شعبتي العلمية والأدبية لعام 2022/2023.

وأضاف «حجازي»، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة: «الطالبة أمل سيد محمد عبدالغفار محمد بالشعبة العلمية (علوم) حصلت على المركز الأول بمجموع 390 بمحافظة الشرقية، إدارة منيا القمح، واسم المدرسة شلشلمون الثانوية».

وتابع: «الطالب عبدالرحمن بيومي حسين أحمد بالشعبة العلمية (رياضيات)، حصل على المركز الأول بمجموع 390.5 في محافظة الشرقية، إدارة منيا القمح، واسم المدرسة شلشلمون الثانوية».

وأشار إلى أن الطالب علي عامر صلاح الدين محمد طاهر بالشعبة الأدبية حصل على المركز الأول بمجموع 406 في محافظة القاهرة، بإدارة الزيتون، واسم المدرسة آمون الخاصة الثانوي.