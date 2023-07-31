وزير التعليم: فحص تظلمات طلاب الثانوية العامة 2023 بالمقرات القريبة منهم

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب تظلمات الثانوية العامة على نتيجة الثانوية العامة 2023 الخميس المقبل، مشيرا إلى أنّ الطالب سيحصل على صورة ضوئية من ورق الإجابة، على أن يتم إتاحة نماذج الإجابة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأكد وزير التربية والتعليم، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا لإعلان مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023، أنّ تظلمات الثانوية العامة 2023 ستستمر لمدة أسبوعين، وسيتم فحص أوراق الطلاب بمقرات التظلمات القريبة منهم، بدلا من المقر الرئيسي في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.