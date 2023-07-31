فيلم بيت الروبي لكريم عبد العزيز يحقق 788 ألف جنيه في دور العرض أمس

حقق فيلم بيت الروبي للفنان كريم عيد العزيز، 788 ألف جنيه بدور العرض، أمس، بحسب ما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

قصة فيلم بيت الروبي

في إطار تشويقي اجتماعي تدور قصة فيلم بيت الروبي؛ إذ يتفاجأ إبراهيم الروبي، الذي يؤدي دوره كريم عبدالعزيز الذي يعيش في هدوء بإحدى المناطق الساحلية من خلال بيته الذي يمتلكه على البحر، بقدوم شقيقه الصغير إيهاب الروبي، ليقنعه بالعودة معه إلى القاهرة، لإنهاء بعض الإجراءات، لكن تحدث له مواقف تجعله حديث «السوشيال ميديا».

أبطال فيلم بيت الروبي

جمع المخرج بيتر ميمي عددا من نجوم الفن خلال فيلم بيت الروبي، هم: كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، ومحمد عبدالرحمن، وسارة عبدالرحمن، ومحمد محمود، ومحمد أنور، ومصطفى أبو سريع، وحاتم صلاح، من تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.