956 ألف جنيه إيرادات فيلم بيت الروبي بدور السينما خلال يوم واحد

حقق فيلم بيت الروبي، في شباك تذاكر السينما أمس السبت إيرادات تقدر بـ955 ألفًا و114 جنيهًا، وتصدّر قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة حاليًا بالسينما، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إذ تتجاوز حصيلة إيراداته الـ112 مليون جنيه على مدار 5 أسابيع منذ انطلاق عرضه بدور العرض السينمائي يوم 21 يونيو من الشهر الماضي.

ولا يعد فيلم بيت الروبي، العمل الأول للفنان كريم عبدالعزيز، والذي يكسر من خلال إيراداته حاجز الـ100 مليون جنيه في السينما، إذ سبقها بأفلام «الفيل الأزرق 2» مع نيللي كريم وخالد الصاوي، وفيلم كيرة والجن مع أحمد عز وهند صبري.

قصة فيلم بيت الروبي

خلال قصة فيلم بيت الروبي، يتفاجأ إبراهيم الروبي ويقوم بدوره كريم عبدالعزيز الذي يعيش في هدوء بإحدى المناطق الساحلية من خلال بيته الذي يمتلكه على البحر، بقدوم شقيقه الصغير إيهاب الروبي، ليقنعه بالعودة معه إلى القاهرة لإنهاء بعض الإجراءات، لكن تحدث له مواقف تجعله حديث السوشيال ميديا.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، ومحمد عبدالرحمن، وسارة عبدالرحمن، ومحمد محمود، ومحمد أنور، ومصطفى أبو سريع، وحاتم صلاح، من تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.