إجمالي إيرادات فيلم بيت الروبي يقترب من 110 ملايين جنيه في 5 أسابيع

جاء إجمالي إيرادات فيلم بيت الروبي، في شباك تذاكر السينما على مدار 5 أسابيع، منذ انطلاق عرضه بالسينما قبل نهاية يونيو الماضي بنحو 109 ملايين و444 ألفا و763 جنيها، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وتأكيده أنّ بيت الروبي تصدّر قائمة الأفلام المعروضة حاليا في السينما من حيث الإيرادات.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وأشار إلى أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يكسر فيها كريم عبدالعزيز رقم الـ100 مليون جنيه في إيرادات السينما، حيث سبق وحققها في فيلم كيرة والجن وفيلم الفيل الأرزق 2، وهما من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد.

صُناع فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي يجمع لأول مرة بين كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد أنور، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، سارة عبدالرحمن، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

قصة الفيلم

يتطرق فيلم بيت الروبي إلى حياة السوشيال ميديا، وتفاعل المجتمع معها وكيفية تحقيق الشهرة دون مجهود، من خلال أسرة الروبي التي يتزعمها إبراهيم الروبي وشقيقه إيهاب الروبي، وذلك بعد مغادرة المنطقة الساحلية الهادئة والعودة للقاهرة من أجل انهاء بعض أوراق الميراث.