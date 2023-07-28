مليون و17 ألف جنيه إيرادات فيلم بيت الروبي بالسينما خلال يوم واحد

حقق فيلم بيت الروبي، في شباك تذاكر السينما أمس الخميس إيرادات تقدر بمليون و17 ألف و736 جنيه، ليتصدّر قائمة الإيرادات اليومية للأفلام الخمسة المعروضة بالسينما حاليًا، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وتضم أفلام «البعبع، وتاج، ومستر إكس، ومطرح مطروح».

إيرادات فيلم بيت الروبي

وتجاوزت حصيلة إيرادات فيلم بيت الروبي، حاجز الـ 11 مليون جنيه على مدار نحو 5 أسابيع منذ انطلاق عرضه بدور العرض السينمائي يوم 21 يونيو من الشهر الماضي، لينضم إلى مجموعة أفلام كريم عبدالعزيز التي حققت أعلى إيرادات وتجاوز المائة مليون أبرزها الفيل الأزرق 2 وكيرة والجن.

أبطال فيلم بيت الروبي

ويشارك في بطولة فيلم بيت الروبي، كل من كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد أنور، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، سارة عبدالرحمن، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

قصة فيلم بيت الروبي

ويعود كريم عبدالعزيز من خلال فيلم بيت الروبي، إلى الكوميديا من خلال تجسيده شخصية إبراهيم الروبي الذي يعيش بصحبة زوجته وطفليه في منطقة ساحلية تتميز بالهدوء الشديد والبعد عن الزحام، ولكن تحدث له مفاجآت تقلب حياته عندما يحضر إليه شقيقه ويطلب منه الذهاب معه إلى القاهرة لإنهاء بعض الأمور، ليجد نفسه حديث السوشيال ميديا.