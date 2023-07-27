849 ألف جنيه إيرادات فيلم بيت الروبي بالسينمات خلال يوم واحد

حقق فيلم بيت الروبي في شباك تذاكر السينما إيرادات تقدر بـ848 ألف و910 جنيه خلال يوم واحد، ويتصدّر قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة حاليًا بالسينما، وتضم أفلام تاج والبعبع ومستر إكس ومطرح مطروح، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتتجاوز حصيلة إيرادات فيلم بيت الروبي الـ110 مليون جنيه، على مدار 5 أسابيع منذ انطلاق عرضه بدور العرض السينمائي يوم 21 يونيو من الشهر الماضي، لينضم بذلك إلى فيلمي كيرة والجن والفيل الأزرق 2 للنجم كريم عبدالعزيز، وتخطي إيراداتهما حاجز الـ100 مليون جنيه.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد أنور، سارة عبدالرحمن، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

قصة فيلم بيت الروبي

تدور أحداث فيلم بيت الروبي في إطار لايت كوميدي، من خلال إبراهيم الروبي الذي يعيش بصحبة زوجته وطفليه في منطقة ساحلية خارج نطاق القاهرة، وتتبدل حياته عندما يعود للقاهرة بصحبة شقيقه الصغير إيهاب الروبي ليتفاجئ أنه أصبح واحدًا من نجوم السوشيال ميديا.