مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2023- 2024 والكليات المتاحة.. اعرفها
كتب:
نظيمة البحرواي
02:24 م | الإثنين 31 يوليو 2023
جامعة الزقازيق الأهلية
يسعى الكثير من الطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لمعرفة مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2023 - 2024، والكليات المتاحة بها، والتي تعتبر فرصة لهم لأنها مدعومة من قبل الدولة، وتعتبر أقل من مثيلتها الدولية أو الخاصة.
الكليات المتاحة في جامعة الزقازيق الأهلية 2023- 2024
- كلية الطب والجراحة من خلال برنامج الطب والجراحة العامة
-كليه طب وجراح الفم والأسنان من خلال برنامج طب وجراحة الفم والأسنان
-كلية الهندسة من خلال برنامجي الميكاترونيك وهندسة الإنشاءات وإدارة التشييد
- كلية الحاسبات والمعلومات من خلال برنامج نظم معلومات الطيران.
مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2023- 2024
ومن المتوقع أن تزيد مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية، عن العام الماضي بنسبة قليلة، إذ تعتبر هذه الرسوم الدراسية تعادل 50% من التكلفة الفعلية والباقي هو دعم من الدولة، وجاءت مصاريف العام الماضي، حسب بيان رسمي من الجامعة على النحو التالي:
كلية الطب والجراحة: 85 ألف جنيه.
كلية طب وجراحة الفم والأسنان: 80 ألف جنيه.
كلية الهندسة: 45 ألف جنيه.
كلية الحاسبات والمعلومات: 40 ألف جنيه.
يذكر أن جامعة الزقازيق الأهلية تقع في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية على مساحة 44 فدان، وتهدف إلى زيادة المواكبة المستمرة على التعليم العالي.