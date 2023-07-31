مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2023- 2024 والكليات المتاحة.. اعرفها

يسعى الكثير من الطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لمعرفة مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2023 - 2024، والكليات المتاحة بها، والتي تعتبر فرصة لهم لأنها مدعومة من قبل الدولة، وتعتبر أقل من مثيلتها الدولية أو الخاصة.

الكليات المتاحة في جامعة الزقازيق الأهلية 2023- 2024

- كلية الطب والجراحة من خلال برنامج الطب والجراحة العامة

-كليه طب وجراح الفم والأسنان من خلال برنامج طب وجراحة الفم والأسنان

-كلية الهندسة من خلال برنامجي الميكاترونيك وهندسة الإنشاءات وإدارة التشييد

- كلية الحاسبات والمعلومات من خلال برنامج نظم معلومات الطيران.

مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2023- 2024

ومن المتوقع أن تزيد مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية، عن العام الماضي بنسبة قليلة، إذ تعتبر هذه الرسوم الدراسية تعادل 50% من التكلفة الفعلية والباقي هو دعم من الدولة، وجاءت مصاريف العام الماضي، حسب بيان رسمي من الجامعة على النحو التالي:

كلية الطب والجراحة: 85 ألف جنيه.

كلية طب وجراحة الفم والأسنان: 80 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 45 ألف جنيه.

كلية الحاسبات والمعلومات: 40 ألف جنيه.

يذكر أن جامعة الزقازيق الأهلية تقع في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية على مساحة 44 فدان، وتهدف إلى زيادة المواكبة المستمرة على التعليم العالي.