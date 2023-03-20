توجه اليوم الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق في زيارة إلى الجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان، وذلك للوقوف علي آخر المستجدات، ومتابعة ماتم الانتهاء منه أعمال البنية التحتية من (كهرباء وصرف صحي وشبكات الانترنت)، ومتابعة استكمال الإنشاءات والمباني الجديدة بالجامعة، والتي تسير وفقًا لأحدث المواصفات الفنية لأنظمة الجامعات الذكية .

رئيس جامعة الزقازيق يتفقد الجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان

رافق رئيس جامعة الزقازيق خلال الزيارة الدكتور هشام فوزي عميد القطاع الهندسي بالجامعة الأهلية ودكتور كمال القشيشي مدير برنامج الطب البشري ودكتور حسين الدواش مدير برنامج طب الأسنان، ودكتور نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء ودكتور أحمد جمعة مستشار رئيس الجامعة للسياسات والشئون الاقتصادية، ودكتورة مروة عباس مدير إدارة الجودة بالجامعة ودكتور نبيل مصطفى المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة ولمياء عبد المطلب الأمين المساعد لشئون البيئة بجامعة الزقازيق.

اجتماع مع مديري البرامج بالجامعة الأهلية

كما عقد رئيس الجامعة اجتماعا مع مديري البرامج بالجامعة الأهلية لمناقشة البرامج الجديدة والمقترح إضافتها للدراسة خلال العام القادم وما هي الخطط المقترحة للتسويق لها.

وأكد الدرندلى أن جامعة الزقازيق الأهلية تعد نموذجًا دوليًا معاصرًا لجامعات الجيل الرابع التي تسهم في إتاحة تعليم مُتميز، من خلال تقديم برامج تعليمية عصرية ، وتعمل على تأهيل خريجين قادرين على المنافسة في أسواق العمل المُختلفة.

وفي نهاية الإجتماع تم إهداء رئيس الجامعة درعا تذكارية تقديرا لجهود سيادته الحثيثة المستمرة للنهوض بالعملية التعليمية ، والوصول لأقصى درجه استفادة تماشيا مع الخطة الاستراتيجية الجديدة بالجامعة.